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29 Kasım 2017 10:27

Kaymakam Özcan’dan mahalle ziyareti

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Cevizlibelen Mahallesi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Özcan’dan mahalle ziyareti

29 Kasım 2017 10:27


Kaymakam Özcan, beraberindeki kurum amirleriyle Cevizlibelen Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarından sorunlarla ilgili bilgi alan Özcan, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.


Kaymakam Mehmet Özcan, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva ve beraberindeki heyetle Cevizlibelen Mahallesi Okulunu ve Aktaş mezrasındaki Hurşit Baysungur Okulunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edip okul yetkililerinden bilgi alan Özcan, daha sonra ilçe merkezine döndü.




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