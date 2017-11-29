Kaymakam Özcan’dan mahalle ziyareti

Kaymakam Özcan, beraberindeki kurum amirleriyle Cevizlibelen Mahallesi’ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarından sorunlarla ilgili bilgi alan Özcan, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Kaymakam Mehmet Özcan, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva ve beraberindeki heyetle Cevizlibelen Mahallesi Okulunu ve Aktaş mezrasındaki Hurşit Baysungur Okulunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet edip okul yetkililerinden bilgi alan Özcan, daha sonra ilçe merkezine döndü.