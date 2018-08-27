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27 Ağustos 2018 15:36

Kaymakam Öztürk, belediye personeliyle bayramlaştı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Kurban Bayramı sonrası ilk iş gününde belediye personeliyle bayramlaştı.

Kaymakam Öztürk, belediye personeliyle bayramlaştı

27 Ağustos 2018 15:36


Belediye binasındaki makamında personellerin tek tek elini sıkıp bayramını kutlayan Başkan Vekili Öztürk, “Bütün belediye çalışanlarının geçmiş Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Kurban Bayramı’nın Türk ve İslam âlemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar bireysel huzuru, toplumsal huzurla buluşturan, bizi biz yapan çok önemli değerlerdir. Bayramları yaşamak ve yaşatmak, onları kuşaktan kuşağa aktarmak bizim en önemli varlık sebebimizdir" dedi.


Belediye Başkan Vekili Öztürk, daha sonra belediye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.




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