Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 14:25

Kaymakam Öztürk personelinin düğün törenine katıldı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)çalışanı Ümit Hanihaneka’nın düğün törenine katıldı.

Kaymakam Öztürk personelinin düğün törenine katıldı

31 Ağustos 2018 14:25


Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye ve kaymakamlık hizmetlerinin yanı sıra halkla bir araya gelmeyi de ihmal etmiyor. Kaymakam Öztürk, Başkale Kaymakamlığı’nda çalışan Ümit Hanihaneka ve Bilge Atabay çiftinin düğün törenine katılarak, mutluluklarına ortak oldu. Kaymakam Öztürk, gelin ve damada Türk bayrağı hediye ederek ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.


Damat Ümit Hanihaneka, "Bu mutlu günümüzde düğünümüze katılıp bizimle birlikte olan Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Abdulselam Öztürk bizleri onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç