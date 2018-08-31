Kaymakam Öztürk personelinin düğün törenine katıldı

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, belediye ve kaymakamlık hizmetlerinin yanı sıra halkla bir araya gelmeyi de ihmal etmiyor. Kaymakam Öztürk, Başkale Kaymakamlığı’nda çalışan Ümit Hanihaneka ve Bilge Atabay çiftinin düğün törenine katılarak, mutluluklarına ortak oldu. Kaymakam Öztürk, gelin ve damada Türk bayrağı hediye ederek ömür boyu mutluluk dileklerinde bulundu.

Damat Ümit Hanihaneka, "Bu mutlu günümüzde düğünümüze katılıp bizimle birlikte olan Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Abdulselam Öztürk bizleri onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.