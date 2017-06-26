Kaymakam Öztürk, polis, asker ve hastaların bayramını kutladı

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Ramazan Bayramı münasebetiyle Başkale Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Burada hastalarla sohbet eden Kaymakam Öztürk, kendilerine sağlık dileklerinde bulundu. Daha sonra İlçe Garnizon Komutanı Albay Tefik Abbaşıoğlu, 4. Hudut Tabur Komutanı Bülent Barışsarp, İlçe Jandarma Komutanı Himmet Polat, eski belediye başkanı İskender Ertuş, kamu kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ilçede görev yapan polislerle bayramlaştı. İlçe Emniyet Polis Lokalinde oturan Öztürk, daha sonra 4. Hudut Taburunda görev yapan Mehmetçiğin bayramını kutladı. Askerlerle tek tek tokalaşıp bayramını kutlayan Öztürk, “Sizler sınırda serhat boyunda askerlik yapıyorsunuz. Memleketimizin en kritik döneminde ve yerinde, en kritik noktada vatan topraklarının bekçiliğini yapıyorsunuz. Bizler size minnettarız. Ben bu duygularla hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Allah’a emanet olun” dedi.