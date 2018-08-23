Kaymakam Öztürk polis, asker ve vatandaşların bayramını kutladı

Hükümet konağındaki başlayan bayram programı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk beraberindeki heyetle bir süre sohbet ettikten sonra, Garnizon Komutan Vekilli Piyade Yarbay Emre Köroğlu, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, 4. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Bülent Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İhsan Polat, kamu kurum amirleri ve STK temsilcileri ile birlikte ilçede görev yapan polislerle bayramlaştı. Bir süre ilçe emniyet polis lokalinde polislerle oturup sohbet eden Kaymakam Öztürk, daha sonra ilçede görev yapan Mehmetçiğin bayramını kutladı. Askerlerle tek tek tokalaşıp bayramını kutlayan Kaymakam Öztürk: askerlere hitaben, “Arkadaşlar sizler burada sınırda serhat boyunda askerlik yapıyorsunuz. Memleketimizin en kritik döneminde ve yerinde burada en kritik noktada vatan topraklarının bekçiliğini yapıyorsunuz. Peygamber ocağında bayram kutluyorsunuz. Buda ayrı bir şeref. Siz burada milletimizin ve vatanımızın için görev yaparken anneniz, babanız, arkadaşlarınız, çocuklarınız huzur içinde bayram kutluyorlar ve milletimize ülkemizin huzur veriyorsunuz. Diğer kesimleri huzurlu neşeyle bayram kutluyorlar. Bizim ülkemiz size minnettardır. Hepinizin Kurban bayramını kutluyorum. Allah’a emanet olun. Bundan sonra nice bayramları annenizle babanızla kutlamayı temenni ediyorum” dedi.