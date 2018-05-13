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13 Mayıs 2018 15:56

Kaymakam Öztürk, şehit eşlerinin ’Anneler Günü’nü kutladı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçede ikamet eden şehit annelerinin ve eşlerinin gününü kutladı.

Kaymakam Öztürk, şehit eşlerinin ’Anneler Günü’nü kutladı

13 Mayıs 2018 15:56


Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk, beraberindeki Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Hati, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman ile ilçede ikamet eden Aydın ile Tezel ailelerini ziyaret etti. Şehit güvenlik korucularının eşlerinin Anneler Günü’nü kutlayan Öztürk, çiçek takdim etti. Kaymakam Öztürk, “Annelerimiz; bizleri dünyaya getiren ve en güzel biçimde yetişmemizi sağlayan; sabrın, fedakârlığın, hoşgörünün ve sevginin kaynağıdır. Nice Anneler Günü’ne sağlıkla, mutlulukla erişmek dileğiyle başta ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için verdikleri mücadelede hayatını kaybeden tüm şehitlerimizin annelerinin ellerinden öper, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.




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