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18 Haziran 2017 22:24

Kaymakam Öztürk şehit korucunun ailesiyle iftar açtı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, eşi Zuhal Öztürk ile birlikte şehit korucunun evine misafir olup ailesiyle birlikte iftar açtı.

Kaymakam Öztürk şehit korucunun ailesiyle iftar açtı

18 Haziran 2017 22:24


Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, eşi Zuhal Öztürk, 2016 yılında Başkale’nin İran sınırındaki Oğulveren Mahallesi kırsalında görevli bulunduğu esnada PKK’lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit düşen Cihangir Yıldız, ilçenin merkez Hafiziye Mahallesindeki evlerine iftar sofrasına misafir oldular. Şehit korucunun ailesi ile iftar açan Öztürk, daha sonra aile birlikte çay içip sohbet ettiler. Ailenin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Öztürk, "Bizler şehit ailelerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Millet olarak şehitlerimize minnettarız onlar sayesinde biz buralardayız onlar için ne yapsakta yinede haklarını ödeyemeyiz" dedi.


Şehit korucu Cihangir Yıldız’ın büyük oğlu Hayrettin Yıldız ise, "Babam 2016 yılında teröristlerce şehit edildi.Babamın tabutunun üstündeki bayrağı odamızın duvarına astık. Anısını yaşatmak için ilçe kaymakamımız sayın Abdulselam Öztürk’e ilçedeki bütün şehit yakınları adına teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı ona minnettarız. Bugünde eşi ile birlikte iftar soframıza misafir oldu kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.




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