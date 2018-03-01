Kaymakam Öztürk’e anlamlı ziyaret

Özel Elbak Rehabilitasyon Merkezindeki engelli öğrenciler, Başkale ilçesine geldiği günden beri engellilere her konuda destek olan Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Kaymakam Öztürk, kendisini ziyarete gelen Okul Müdürü Yunus Emre Artık, engelli öğrenci İpek Gutur ve öğretmenleri makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, “Engelli olmak kimsenin kendi tercihi değildir. Bizlerde engelli bir insan olabileceğimiz gibi ailemizden engelli insanların olabilmesi her zaman mümkündür. Engellilerimizin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve daha iyi hayat standartlarına kavuşabilmeleri için yapılan çalışmalar, toplumsal ilgi ve duyarlılığımız ile hız kazanacaktır” dedi.

Okul Müdürü Yunus Emre Artık ise, desteklerinden dolayı Öztürk’e teşekkür ederek, “Bizlere her zaman kapınızı açtınız. Her konuda bizlerin yanında oldunuz. Sorunlarımıza en hızlı şekilde çözüm bularak engelleri aşmamızı sağladınız. Sizlere sonsuz teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.