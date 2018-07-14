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14 Temmuz 2018 10:06

Kaymakam Öztürk’ten 15 Temmuz mesajı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü” dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Öztürk’ten 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2018 10:06


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü” dolayısı ile yayınladığı mesajında, “FETÖ terör örgütünün, hıyanet ve vahşetiyle vuku bulan, ancak milletçe gösterdiğimiz direnç karşısında hüsrana uğrayan 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, bir kez daha demokrasi, milli birlik ve beraberliğimizin onurunu yaşıyoruz. Zaman, mekan ve şartlar ne olursa olsun vatanını korumak, demokrasisine sahip çıkmak uğruna gözünü kırpmadan şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşarak bu destanı yazan bir milletin ferdi olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tek yürek olan milletimizin, iman gücüyle, vatan sevgisiyle, bayrak aşkıyla, kardeşlik duygularıyla bütünleşerek verdiği mücadele ve demokrasi zaferi asla unutulmayacaktır. Bu duygularla, daha güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda her alanda ülkece emin adımlarla ilerlerken, demokrasi ve milli birlik uğruna canını feda eden 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şifa dileklerimle güzel bir ömür temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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