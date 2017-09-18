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18 Eylül 2017 11:45

Kaymakam Öztürk’ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Öztürk’ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

18 Eylül 2017 11:45


Cemil Öztürk, yayınladığı mesajda, “Gaziler Günü bir minnettarlık ifadesidir. En kutsal görev olan vatan savunmasında ülkesi ve milleti için canını ortaya koyan silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz ve gazilik rütbesine ulaşan tüm vatan evlatlarına duyduğumuz şükran duygularının ifade edildiği bir gündür. Gazilerimiz; devletimizin varlığına, birliğine ve bütünlüğüne kasteden mihraklara karşı, canları ve kanları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile ülkemizin bizlere vatan edinilmesini ve vatan olarak korunmasını sağlamışlardır. Bu nedenle gazilerimiz; bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir. Bu düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı bir ömür dileklerimle şükranlarımı sunuyorum” dedi.




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