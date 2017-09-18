Kaymakam Öztürk’ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Cemil Öztürk, yayınladığı mesajda, “Gaziler Günü bir minnettarlık ifadesidir. En kutsal görev olan vatan savunmasında ülkesi ve milleti için canını ortaya koyan silahlı kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz ve gazilik rütbesine ulaşan tüm vatan evlatlarına duyduğumuz şükran duygularının ifade edildiği bir gündür. Gazilerimiz; devletimizin varlığına, birliğine ve bütünlüğüne kasteden mihraklara karşı, canları ve kanları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile ülkemizin bizlere vatan edinilmesini ve vatan olarak korunmasını sağlamışlardır. Bu nedenle gazilerimiz; bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir. Bu düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı bir ömür dileklerimle şükranlarımı sunuyorum” dedi.