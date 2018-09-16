Kaymakam Öztürk'ten 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesajı

2018-2019 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, iyi yetişmiş bir neslin ülkenin en önemli sermayesi olduğunu ifade etti. Bu bilinçle 2018-2019 eğitim-öğretim yılına başladıklarını belirten Öztürk, “Hayatımızda ailemizden sonraki en önemli basamaklardan biri olan okullarımız, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunarak öğrencilerimizi gelecekteki hedeflerine ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuvadır. Bu bilinçle, İpekyolu Belediyesi, okullarımızın temizliği, tamiri, tadili, asfaltlanması, park ve çevre düzenlemesinin yanı sıra; Z kütüphaneler, şişme oyun parkları, kültürel-sosyal faaliyetler, kırtasiye malzemeleri temini ve benzeri hizmetlerini, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla ve artarak sürdürecektir. Bu duygularla, değerli öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarımızın, sevgili öğrencilerimizin ve ailelerimizin2018-2019 eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder; sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım” dedi.