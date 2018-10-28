Kaymakam Öztürk'ten ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Öztürk, yayımladığı mesajda; “Azim, inanç ve cesaretin vücut bulduğu bir destanın neticesinde, büyük fedakârlıklar ve ağır bedellerle kurulan cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda topraklarımıza kasteden dış güçlere karşı din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin genç-ihtiyar, kadın-erkek demeden birlik ve beraberlik içerisinde geçit vermemiştir. Büyük bir değişim ve ilerlemenin öncüsü ve örneği olan cumhuriyet, insanımızın kendi kendini yönetebilmesinin ve egemenliğin sadece millete dayalı hale getirilmesinin en büyük teminatı ve güvencesi olmuştur. Devletimizin her ferdi de bu bilinçle, cumhuriyetini ve millî egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak ve sahip olduğumuz değerlere bağlılığını devam ettirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta bize cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, başta ilimiz ve ilçemiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.