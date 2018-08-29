Kaymakam Öztürk’ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos Zaferi bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kaymakam Öztürk, “Şanlı tarihimizin en onurlu sayfalarından biridir. Tarihte hiç bir dönem dayatma ve sömürüyü kabul etmeyen bir milletin fertleri olarak bugünkü mevcudiyetimizin yegâne dayanağı da aynı şerefli duruştur. Bu şanlı zafer, ulusça birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü tehdit ve saldırı karşısında kenetlenerek, hiç bir gücün, hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun birlik ve bağımsızlığımızı elimizden alınmasına fırsat vermeyeceğimizin simgesi olmuştur. Bu vesileyle; kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizi bu denli büyük bir zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, devletimizin bağımsızlık, birlik ve bekası için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.