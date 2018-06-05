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05 Haziran 2018 14:10

Kaymakam Öztürk’ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Öztürk’ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

05 Haziran 2018 14:10


Kaymakam Cemil Öztürk, yayınladığı mesajda, “Geçmişten günümüze dünyamızın çevre problemleri artmış; su, toprak ve hava kirliliği ile atıklar, hatta neticesinde iklim değişikliği gibi birçok önemli konuyu beraberinde getirmiştir. Çevre bir kurum ya da kuruluşun değil tüm insanlığın sorumlu olduğu yaşam alanıdır. Günümüzde tüm insanlığın ortak amacı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, kaynakların kullanımının benimsendiği, çevreyle dost, çevre kirliliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir dünyaya ulaşmaktır. Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından biri ise, çevre sorunları konusunda çocuk yaşlardan başlayarak toplumda hassasiyetin arttırılması, tüm vatandaşlarımızın bu hususta bilinçlendirilmesidir. Belediyelerin, eğitim kurumlarının ve basın yayın organlarının işbirliğinde yürütülecek çalışmalarla, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların, insanlığın geleceği için taşıdığı önemi tüm vatandaşlarımıza anlatmamız gerekmektedir. Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlanmasını temenni ediyorum. Van İpekyolu Belediyesi olarak çevremizi temiz tutma ve çevrenin kirlenmesini önleme noktasına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin gayreti ve çabası içindeyiz. Bu amaçla, 2017 yılından itibaren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün öncülüğünde, çevre dostu belediyecilik anlayışı geliştirilerek özellikle geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Çevre bilinci kapsamında, hayatın tüm alanlarında (kurumlar, okullar, siteler vb.) yürütülen geri dönüşüm çalışmalarına ek olarak ’Hayalimdeki Çevre’ resim yarışması düzenlenmiştir. Yoğun bir ilgi gören resim yarışmamızın ödül töreni yarın gerçekleştirilecektir. Ayrıca bugünden itibaren belediye hizmet binamızda ’Sıfır Atık’ uygulaması da başlatılmıştır. Bireysel bazda da vatandaşlarımızın evlerinde gösterdiği hassasiyeti ve titizliği, yaşadığı çevreye göstermeleri de yarınlara daha sağlıklı, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda, tüm İpekyolu halkına yaşanılabilir ve temiz bir çevrede, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.




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