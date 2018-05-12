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12 Mayıs 2018 12:36

Kaymakam Öztürk’ten ‘Anneler Günü’ mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yayımladığı mesajında ‘Anneler Günü’nü kutladı.

Kaymakam Öztürk’ten ‘Anneler Günü’ mesajı

12 Mayıs 2018 12:36


İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi sosyal ve kültürel statüde yaşarsa yaşasın tüm annelerin yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik ve sabır gibi erdemler hayata ışık tutmaktadır. Hoşgörünün, karşılıksız emek, özveri ve sevginin kaynağı olan annelerimiz bizleri dünyaya getiren ve en iyi biçimde yetişmemizi sağlayan sevginin kaynağıdırlar. Bu kutsal duyguların sahibi olmanın yanında, evlatlarını vatan uğruna şehit veren, acılarını yürekten paylaştığımız annelerimize minnet ve şükran duygularımız ise sonsuzdur. Bu duygularla, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum” dedi.




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