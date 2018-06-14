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14 Haziran 2018 10:58

Kaymakam Öztürk’ten bayram mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Öztürk’ten bayram mesajı

14 Haziran 2018 10:58


Kaymakam Öztürk, yayınladığı mesajda, “İslam aleminin manevi hazzının ifadesi olan Ramazan Bayramı; büyüklerimizin kapılarını çalacağımız, çocuklarımızın yüzlerini güldüreceğimiz, komşularımız ve akrabalarımızla gönülden muhabbetler kuracağımız, hastalarımızı, kimsesizlerimizi, yetimlerimizi, muhtaçlarımızı bir aile sıcaklığında bir kez daha bağrımıza basacağımız, küskünlüklerin yerini barışmanın erdemine bırakacağımız, sevgi bağlarımızın yeşereceği bir bayramdır. İpekyolu Belediyesi olarak gerek kurduğumuz iftar sofralarıyla, gerek etkinliklerimizle, gerek ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarla, gerekse de yaptığımız sevgi ve vefa ziyaretlerimizle doyasıya yaşadığımız ve yaşattığımız Ramazan ayının taçlandığı bu ulvi bayramımızın da sevgi, barış ve kardeşlik unsurlarıyla idrak edilmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesile ile başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.




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