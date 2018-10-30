Kaymakam Öztürk'ten mahalle ziyareti

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk; Karpuzalan, Köşebaşı, Beşçatak ve Sarmaç mahallerini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde belediye tarafından verilen hizmetler, Başkan Vekili Öztürk ve ilgili birim müdürlerince yerinde incelendi. Kilit taşı çalışmaları, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, okul bahçelerinin bakım ve onarımını inceleyen Öztürk, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, çözümler için görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Vekili Öztürk, mahallelerdeki okulları da ziyaret ederek, çocuklara içerisinde çift gözlü kalemlik, kalemtıraş, silgi, makas, yapıştırıcı, 12'li pastel boya, kurşun kalem, kırmızı kalem, çizgili defter, kareli defter, resim defteri gibi temel kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantaları hediye etti.

Öztürk, ayrıca Karpuzalan Mahallesi'nde taziyesi olan bir ailenin taziyesine katılarak başsağlığı dileğinde bulundu.