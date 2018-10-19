Kaymakam Öztürk'ten ‘Muhtarlar Günü' mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Öztürk, yayımladığı mesajda, “Muhtarlık; devlet ile vatandaşlar arasında önemli görevler üstlenen bir kurumdur. Toplumumuzda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel taşlarından biri olan muhtarlık, yüzyılı aşkın bir süredir görev yapan büyük bir teşkilattır. Bununla birlikte, vatandaş ile seçilmiş-atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gören muhtarlarımız, büyük bir fedakârlık ve sevgiyle görevlerini yerine getirmektedirler. Projelerimizin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında, vatandaşa doğru hizmeti götürebilmek için muhtarlarımızın görüş ve önerileri her zaman vazgeçilmez olmuştur, olacaktır. Bu vesile ile başta İpekyolu ilçemizdeki çalışma arkadaşlarım olan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.