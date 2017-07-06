Kaymakam Öztürk’ten taziye mesajı

Kaymakam Öztürk, yayınladığı mesajda, Başkale ilçesi Güzeldere mevkisinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın şehit olduğunu anımsattı. Öztürk, "Şehidimiz Ceylan ile son günlerde yaşanan terör olaylarında vatanımız ve bayrağımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.