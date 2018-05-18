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18 Mayıs 2018 16:14

Kaymakam Öztürk’ün ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Öztürk’ün ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı

18 Mayıs 2018 16:14


‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da başlayan destansı milli mücadelemizin ardından, yönünü uygarlığa çevirmiş genç Cumhuriyetimizi, gösterdiği büyük hedeflere ancak gençlerimizin ulaştıracağının bilinci ile bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimizin de, tarihle bilimi, akılla vicdanı yoğurarak, kendilerine bırakılan emaneti geleceğe emin adımlarla taşıyacağından şüphemiz yoktur. İpekyolu Belediyesi olarak, bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile tüm çalışmalarımızda gençlerimizin ihtiyaç ve taleplerini gözetiyor, onlara mutlu bir gelecek sunmak adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesile ile başta ilçemiz ve ilimiz olmak üzere tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, istiklâl mücadelemizin başlangıcının 99. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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