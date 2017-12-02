Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 10:10

Kaymakam Öztürk’ün 3 aralık engelliler günü mesajı

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “3 Aralık dünya engelliler günü” dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Öztürk’ün 3 aralık engelliler günü mesajı

02 Aralık 2017 10:10


Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “3 Aralık dünya engelliler günü” dolayısı ile yayınladığı mesajında, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engelliler ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur. Engelli vatandaşlarımızın özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisindeki engeller kaldırılarak, toplumsal yaşama katılımlarının hayatımızı daha da güzelleştireceğine yürekten inanıyoruz. Devletimiz son yıllarda engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak politikalar ve çözümler üretmek için gerekli çalışmaları yapmış, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam içerisinde yer alan çok sayıda hukuki düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Bu çerçevede, İpekyolu Belediyesi olarak hizmete açtığımız Engelsiz Yaşam Akademisi hizmet çeşitliliği ve kalitesi açısından gerek ilimizde gerekse ülke genelinde takdir görmüştür. Engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü kutlarken, değişik yaş gruplarından 320 vatandaşımıza hizmet veren Engelsiz Yaşam Akademimizin, 3 aralık pazar saat 13.00’de ev sahipliği yapacağı etkinliklere vatandaşlarımızı davet etmekten ayrıca mutluluk duyuyor, tüm engellilerimize ve ailelerine mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    10°C
  • Pazar
    Sisli
    13°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    13°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç