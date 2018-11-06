Kaymakam Solak, güvenlik korucularıyla bir araya geldi

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, güvenlik korucularının düzenlediği yemeğe katıldı.

İlçede görev yapan güvenlik korucularının düzenlediği yemeğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Hati, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin ile kurum müdürleri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Solak, terörle mücadele konusunda güvenlik korucularının üstün gayret gösterdiklerini belirterek, tüm güvenlik korucularına teşekkür etti.

Başkale Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Aydın Bozkurt ise, ilçede yeni göreve başlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'a yemeğe katılmasından dolayı teşekkür etti.