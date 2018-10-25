Kaymakam Solak hastanede hastaları ziyareti

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve eşi Esra Solak, Başkale Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak hastaları ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale Devlet Hastanesinde İncelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra hastane acil servisine geçen Kaymakam Solak, eşi Esra Solak ile birlikte burada hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Solak'a teşekkür eden vatandaşlar, “Kaymakamımız bizleri ziyaret ettiği için teşekkür ederiz. Sorun ve sıkıntılarımız olduğunda kapısını çalabileceğimiz ve bizimle ilgilenecek bir kaymakamımızın olduğunu bilmek bizleri mutlu ediyor. Allah kaymakamdan razı olsun” dediler.

Kaymakam Solak ise, hasta ve hasta yakınlarının sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra, yatan hasta servisine çıktı. Yatan hastaları ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileğinde bulunan Solak, hasta ve hasta yakını çocuklar için hazırlanan hediye paketlerini verdi. Kaymakam Solak, daha sonra hastaneden ayrıldı.