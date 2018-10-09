Kaymakam Solak'tan iş yeri açılışı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçede yeni faaliyete giren iş yerinin açılışını yaptı.

Zen Cafe isimli iş yerinin açılışına Kaymakam Asım Solak, Belediye Başkan Vekili yardımcıları Ekrem Dere ve Ahmet Alkan, Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Solak, iş yerinin açılışını yaparak, hayırlı olmasını diledi.

İş yeri sahibi Mehmet Zeki Alkan ise, açılışa katılmasından dolayı Kaymakam Asım Solak'a teşekkür etti.