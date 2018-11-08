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Kaymakam Solak'tan sınır karakoluna ziyaret

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İran sınırda bulunan hudut karakolunu ziyaret etti.

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İran sınırda bulunan hudut karakolunu ziyaret etti.


Başkale Kaymakamı Asım Solak, sınırda bulunan Böğrüpek Hudut Karakolunu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti. Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüsnü Bozkurt Uza ve İlçe Jandarma Komutanı Fatih Hati'nin eşlik ettiği Kaymakam Solak, sınırdaki hudut karakolundaki askerlerle sohbet edip moral verdi.


Sınır ve sınır güvenliğinin önemi üzerine de askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Solak, karakolun tüm bölümlerinde de inceleme yaptı.


Kulede nöbet tutan askerlere sürpriz yapan Kaymakam Solak, askerin yanına çıkarak bir süre gözetleme yaptıktan sonra sınır güvenliği hakkında bilgi aldı.

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