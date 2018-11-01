Kaymakam Türkmen'den Bilgi Mahallesi'ne ziyaret

Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, vatandaşların sorunlarını yerinde görüp çözüm sağlamak için mahalle ziyaretlerine başladı.

Yaklaşık 2 aydır Çatak'ta göreve başlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkmen, vatandaşlardan gelen talep ve istekler doğrultusunda mahalle ziyaretlerine başladı. Sorunları yerinde tespit edip çözüm sağlanması için kurum amirleri ile birlikte ilk ziyaretini ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bilgi Mahallesi'ne yapan Kaymakam Türkmen, Bilgi Mahalle Muhtarı İsa Urut'tan bilgi aldı. Bilgi İlk ve Ortaokulunu ziyaret ettikten sonra müftülük tarafından açılan Kur'an kursunda vatandaşlarla bir araya gelen Türkmen, talep ve istekleri dinledi.

Daha sonra bir konuşma yapan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, "Bizler burada devleti temsil ediyoruz. Ayrım yapmaksızın uzak yakın mesafesi demeden hizmeti herkesin ayağına götürmek, vatandaşlarımızı dinlemek bizim görevimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve yardımları ile iki yılda çok güzel hizmetler olmuş. Gelecek yıl yol genişletme çalışmaları devam edecek. Parke taşı olmayan yerlere parkı taşı döşemeye devam edeceğiz. İşler yapıldıkça Çatak her geçen gün daha gelişip güzelleşecek. İşler bitmez ama Allah'a hamd olsun fiziki olarak pek eksiğimiz kalmamış. Şimdiki hedefimiz, ilçemizin eğitim çıtasını yükseltmektir. Bilgi Mahallemizdeki anasınıfı öğrencileri, Montessori tekniği ile eğitim alıyor. Ayrıca öğrencilerimize anasınıfından itibaren İngilizce eğitimi veriyoruz. Ortaokul öğrencilerimize de robot yapmayı öğretiyoruz. Hedefimiz Çatak'ı her alanda sorunsuz bir ilçe yapmak. Bunu da siz değerli halkımızla el ele vererek başaracağız" dedi.