Kaymakam Türkmen'den şehit ailesine ziyaret

Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, şehit jandarma Astsubay Çavuş Talha Musap Salçuk'un ailesini ziyaret etti.

Çatak Kaymakamı ve Başkan Vekili Türkmen, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, Jandarma Tabur Komutanı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Emre Kayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Raci Salçuk ile birlikte Bitlis'in Hizan ilçesinde 18 Ağustos 2016 tarihinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Talha Musap Salçuk'un ailesini ziyaret etti. Şehit ailesinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Türkmen, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye ederek, "Vatanı uğruna canlarını veren şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerini her fırsatta ziyaret ederek devletimizin onların yanında olduğunu kendilerine sürekli hatırlatıyoruz" dedi.