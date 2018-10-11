Kaymakam Uçar, ‘Dünya Ruh Sağlığı Günü' etkinliğine katıldı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan programlara katıldı.

Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” konulu etkinlikler düzenlendi. Van Güzel Sanatlar Lisesi ve Van Spor Lisesi konferans salonlarında düzenlenen programda müzik dinletisi ve spor etkinliği yapıldı.

Programa Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ömer Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Uzun, Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş Gündüz, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdulbaki Karabulut, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakam Uçar, etkinlikte emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür etti.