Kaymakam Uçar, engelli Ferhat’a sahip çıktı

İlçenin İran sınırındaki Böğrüpek Mahallesi’nde yaşayan ve 7 çocuğu bulunan Memihan ve Selahattin Yumuşak çifti, arazide hayvan otlatırken elektrik akımına kapılarak kolunu ve bacağını kaybeden çocuklarının tedavisi ve eğitimi için Kaymakam Uçar’dan yardım istedi. Kaymakam Uçar, yaklaşık altı ay önce Başkale’den çocuklarının tedavisi için Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’ne yerleşen aileyi evlerinde ziyaret ederek, engelli çocukları Ferhat ile bir süre sohbet etti.

Yumuşak ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Uçar, Ferhat’ın hastalığı konusunda bilgi aldı. Uçar, Ferhat’ın tedavisi ve okula gidebilmesi konusunda aileye maddi ve manevi yardımda bulundu.

Yumuşak ailesi, ziyaret ve yardımlardan ötürü Kaymakam Uçar’a teşekkür ettiler.