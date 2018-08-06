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06 Ağustos 2018 11:52

Kaymakam Uçar engelli vatandaşın evini onardı

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, yardıma muhtaç ailelerin evlerinde ziyaret ederek onların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Kaymakam Uçar engelli vatandaşın evini onardı

06 Ağustos 2018 11:52


Kaymakam Uçar, daha önce İskele Mahallesinde ikamet eden Dikmenözü ailesini ziyaret ederek ailenin içinde yaşadığı evin onarılması için talimat verdi. Kısa süre içerisinde eşi ve beş çocuğuyla yaşayan engelli Zeki Dikmenözü’nün evi Tuşba Kaymakamlığı tarafından onarıldı. Kaymakam Uçar yenilenen evi tekrar ziyaret ederek ailenin mutluluğuna ortak oldu. Aileyi ziyaret eden Kaymakam Uçar yaptığı açıklamada, “Devletimizin imkânlarını ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sunmak bizlerin görevi. İlçemizde de ihtiyaç sahibi ailelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Sorunların çözümü noktasında yardımcı oluyoruz. Daha önce Dikmenözü ailesini ziyaret etmiştim ve yaşam koşullarının zor olduğunu bire bir görmüştüm. Kaymakamlık olarak ailenin yaşam şartlarını iyileştirmek adına evlerini onarıp gerekli yardımları yaptık. Bugün de aileyi tekrar ziyaret ederek mutluluklarına ortak olmak istedim. Yardıma muhtaç ailelerimizin daima yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.


Yenilenen evlerinin mutluluğunu yaşayan Dikmenözü ailesi “Allah devletimiz ve hükümetimizden razı olsun. Tuşba Kaymakamımız Meral Uçar’a çok teşekkür ediyoruz” dediler.




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