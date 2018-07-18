Kaymakam Uçar, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi

Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelen Kaymakam Uçar, onların sorun ve taleplerini dinledi. Burada bir konuşma yapan Uçar, muhtarların sorun ve taleplerini dinlemek için bir araya geldiklerini belirterek, “Özellikle merkez mahallelerdeki doğalgaz sorunu ile ilgili muhtarlarımızın sıkıntıları var. Kaymakamlık olarak aldığımız şikâyetler doğrultusunda doğalgaz yetkililerini de toplantıya davet ederek, muhtarlarımızın sorun ve taleplerini dinlemelerini istedik” dedi.

Muhtarlar ise, ilçe genelinde yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Meral Uçar’a teşekkür ettiler.

Toplantıya Tuşba Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, Aksa Van Doğalgaz Şirket Müdürü Hikmet Güler, Yapım Şefi Sinan Polat ile Harita ve Proje Şefi Ahmet Karakuş da katıldı.