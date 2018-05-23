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23 Mayıs 2018 12:04

Kaymakam Uçar, vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Gönültaş ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Kaymakam Uçar, vatandaşın iftar sofrasına konuk oldu

23 Mayıs 2018 12:04


Altıntepe Mahallesi’nde ikamet eden Gönültaş ailesinin iftar sofrasına konuk olan Kaymakam Uçar, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak ve onların her zaman yanlarında olduklarını göstermek için Ramazan ayı boyunca evlere konuk olduğunu söyledi. Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından önceden tespit edilen aileleri ziyaret ettiklerini kaydeden Kaymakam Uçar, amaçlarının paylaşım ayı olan mübarek Ramazan ayında halkıyla bütünleşerek, yaşantılarını, sorunlarını yerinde görüp, devletin imkânları doğrultusunda onlara yardım etmek olduğunu dile getirdi.




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