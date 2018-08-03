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03 Ağustos 2018 16:18

Kaymakam Uçar, yapımı devam eden mahalle yollarında inceleme yaptı

Van merkez Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Halkalı ve Gedikbulak (Canik) mahallelerinde yapımı devam eden yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Uçar, yapımı devam eden mahalle yollarında inceleme yaptı

03 Ağustos 2018 16:18


Kaymakam Meral Uçar, Tuşba Kaymakamlığı tarafından Mahallelerde Kırsal Destek Projesi (KIRDES) kapsamında yapımı devam eden mahalle içi kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Uçar, yaptığı açıklamada; “Kırsal Destek Projesi (KIRDES) Kapsamında mahallelerdeki çalışmalarımız başarıyla yürütülüyor. Ekiplerimiz çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Kilit taşı yol kaplamalarıyla mahallelerdeki ulaşımı sorunsuz ve güvenli hale getirmek için gayret ve çaba gösteriyoruz" dedi.




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