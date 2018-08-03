Kaymakam Uçar, yapımı devam eden mahalle yollarında inceleme yaptı

Kaymakam Meral Uçar, Tuşba Kaymakamlığı tarafından Mahallelerde Kırsal Destek Projesi (KIRDES) kapsamında yapımı devam eden mahalle içi kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Uçar, yaptığı açıklamada; “Kırsal Destek Projesi (KIRDES) Kapsamında mahallelerdeki çalışmalarımız başarıyla yürütülüyor. Ekiplerimiz çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Kilit taşı yol kaplamalarıyla mahallelerdeki ulaşımı sorunsuz ve güvenli hale getirmek için gayret ve çaba gösteriyoruz" dedi.