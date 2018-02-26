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26 Şubat 2018 11:40

Kaymakam Uçar’a ’Yılın Fark Oluşturan Kadın Bürokratı’ ödülü

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar’a, ’Yılın Fark Oluşturan Kadın Bürokratı’ özel ödülü verildi.

Kaymakam Uçar’a ’Yılın Fark Oluşturan Kadın Bürokratı’ ödülü

26 Şubat 2018 11:40


Van Radyocular Derneği (VANRAD-DER) tarafından düzenlenen "Van’ın En Başarılıları” ödül töreninin ikincisi düzenlendi. Bir otelde düzenlenen ödül töreninde 2017 yılının en başarılıları ödüle layık görüldü. 16 ayrı kategori ve özel ödüllerin de verildiği gecede, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar’a ’Yılın Fark Oluşturan Kadın Bürokratı’ özel ödülü verildi. Ödülünü Van Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Meliha Uman’ın elinden alan Tuşba Kaymakamı Uçar, "Beni özel bir ödüle layık gören Van Radyocular Derneğine ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.




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