Kaymakam Uçar'dan ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, cumhuriyetin 95. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Uçar, yayımladığı mesajda; "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Milletimizin her türlü zorluk ve yokluklara rağmen, istiklal ve istikbali uğrunda topyekûn vermiş olduğu mücadelenin ardından ilan edilen cumhuriyet, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı yeniden ayağa kalktığımız, Türk milletinin esir edilemeyeceğini bütün dünyaya bir kez daha gösterdiğimiz, tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde her türlü fedakârlıkta bulunmak hepimizin müşterek vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” dedi.