Kaymakam Uçar’dan ADEM’e ziyaret

Kaymakam Uçar, Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Altıntepe Mahallesi’nde bulunan aile destek merkezini (ADEM) ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Kurs çalışanları ve kursiyerler tarafından karşılanan Kaymakam Uçar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Uçar, ADEM’de Kur’an-ı Kerim, okuma-yazma, el sanatları, dikiş-nakış, kuaförlük, çocuk bakımı kurslarında eğitim gören kursiyerlerle de görüşerek sorun ve isteklerini dinledi.

ADEM’ler bünyesindeki oyun odalarında eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Meral Uçar, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra 7 usta öğretici ve 256 aktif kursiyerin eğitim gördüğü aile destek merkezine geçen Uçar, derslikleri tek tek gezerek kursiyerler ile bir süre sohbet etti.

Kaymakam Uçar, kadınların el becerilerini geliştirmesi ve üretilenlerin pazarlaması alanında aile destek merkezlerinin önemli rol oynadığını söyledi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla yeni projelerin geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Uçar, bu alandaki çalışmaları önemsediklerini kaydederek, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.