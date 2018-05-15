Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 14:14

Kaymakam Uçar’dan ADEM’e ziyaret

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, aile destek merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Kaymakam Uçar’dan ADEM’e ziyaret

15 Mayıs 2018 14:14


Kaymakam Uçar, Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Altıntepe Mahallesi’nde bulunan aile destek merkezini (ADEM) ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi. Kurs çalışanları ve kursiyerler tarafından karşılanan Kaymakam Uçar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Uçar, ADEM’de Kur’an-ı Kerim, okuma-yazma, el sanatları, dikiş-nakış, kuaförlük, çocuk bakımı kurslarında eğitim gören kursiyerlerle de görüşerek sorun ve isteklerini dinledi.


ADEM’ler bünyesindeki oyun odalarında eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Meral Uçar, kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra 7 usta öğretici ve 256 aktif kursiyerin eğitim gördüğü aile destek merkezine geçen Uçar, derslikleri tek tek gezerek kursiyerler ile bir süre sohbet etti.


Kaymakam Uçar, kadınların el becerilerini geliştirmesi ve üretilenlerin pazarlaması alanında aile destek merkezlerinin önemli rol oynadığını söyledi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla yeni projelerin geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Uçar, bu alandaki çalışmaları önemsediklerini kaydederek, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç