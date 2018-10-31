Kaymakam Uçar'dan Atmaca Mahallesi'ne ziyaret

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçeye bağlı Atmaca Mahallesi'ni ziyaret etti.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Kırsal Destek Projesi (KIRDES) kapsamında ilçeye bağlı Atmaca Mahallesi'nde yapımı devam eden kilitli parke taşı ve bordür çalışmalarını yerinde görerek, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkililerinden bilgiler aldı. Kaymakam Uçar, Tuşba ilçesine bağlı birçok mahalleye kaymakamlık olarak parke taşı ve bordür döşediklerini belirterek, "Bugün Atmaca Mahallemizdeki çalışmaları yerinde görüp, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

Kaymakam Uçar, mahalledeki kadınlarla ayrı bir toplantı yaparak, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette Kaymakam Meral Uçar'a; Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muammer Uzun, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel ve Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas da eşlik etti.