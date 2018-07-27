Kaymakam Uçar’dan Ayanis Kalesi’ne ziyaret

Kaymakam Uçar, M.Ö. 685 ve 650 tarihleri arasında Urartu Krallığının başında bulunan II. Rusa tarafından Tuşba ilçe sınırlarında inşa edilen Ayanis Kalesi’ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Devam eden kazı çalışmalarını inceleyen Kaymakam Uçar’a bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Ayanis Kalesi’nde her gün farklı bir tarihi eserin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kaymakam Uçar ise, kalede yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla bölgeye ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Ayanis Kalesi’nin zenginlikleri ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bunu yerinde görmek için geldik. En güzel taş ve süsleme sanatları burada var. İnşallah buradaki eserler en kısa sürede çıkarılır ve halkımıza sunulur” dedi.