Kaymakam Uçar’dan engelli öğrenciye sürpriz

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, beraberindeki Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Sancaklı, Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi Seviye Tespit Komisyonu üyeleriyle belden aşağısı tutmayan bedensel engelli Gülçin Yılmaz’ı evinde ziyaret ederek, 2. kademe okuma yazma belgesini teslim etti. Uzaktan eğitim gören bedensel engelli Gülçin Yılmaz, “Kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bu çok gurur vericidir. Bütün öğretmenlerime, buraya zahmet edip gelen Tuşba Kaymakamımız Meral Uçar’a çok teşekkür ederim” dedi.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar da, bütün öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, “Gülçin Yılmaz, Tuşba Halk Eğitim Merkezimize okuma yazma belgesi alabilmek için başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmede, merkeze gelmekte zorluk yaşayacağı için ihtiyaçları doğrultusunda kızımıza eğitimi evinde verdik. Evinde yapılan seviye tespit sınavlarında da başarılı olan Gülçin Yılmaz, 2. kademe okuma yazma belgesi almaya hak kazanmıştır. Ona destek olacağız. Bu bizim devlet olarak görevimiz. Onu bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.