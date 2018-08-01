Kaymakam Uçar’dan engelli vatandaşa akülü sandalye

Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde yaşayan bedensel engelli Hüseyin Can (19), Tuşba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYDV) müracaat ederek akülü araç talebinde bulunmuştu. Talebin ardından harekete geçen Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Can ailesinin bu isteğini yerine getirdi. Aldığı akülü aracı Hüseyin Can’a teslim eden Kaymakam Uçar, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Öte yandan, yıllardır ailesinin yardımı ile hayatını sürdürmeye çalışan Hüseyin Can ise akülü sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Kaymakam Uçar’a teşekkür etti.

Oğlunun yıllardır yürüme zorluğu yaşadığını anlatan anne ise "Allah devletimize zeval vermesin. Oğlum yürüme zorluğu çektiği için çok üzülüyordum. Tuşba Kaymakamımız sayesinde akülü sandalyeye kavuştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Artık bu zorlukları yaşamayacağız" dedi.