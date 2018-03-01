Kaymakam Uçar’dan ev ziyareti

Kaymakam Uçar, bu hafta eşi vefat eden ve iki çocuğu ile birlikte zor şartlarda yaşam mücadele veren İpek Emirbilek’i evinde ziyaret etti. Aile fertleriyle bir süre sohbet eden Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, “Tuşba Kaymakamlığı olarak ilçedeki tüm yardıma muhtaç ailelerimizin devlet olarak bugüne kadar hep yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İlçe merkezi ve bağlı tüm mahallelerde evsiz, dul, engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç aileleri tek tek tespit ederek gerekli yardımları yapıyoruz” dedi.

Kendilerini evlerinde ziyaret ederek, sorunlarını dinleyen Kaymakam Meral Uçar’a teşekkür eden aile fertleri, “Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Zor durumda olduğumuz zamanda Kaymakamımız Meral Uçar evimize kadar geldi, derdimizi dinledi ve bize yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diye konuştular.

Kaymakam Uçar’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas ve vakıf personeli de eşlik etti.