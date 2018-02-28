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28 Şubat 2018 12:20

Kaymakam Uçar’dan mahalle ziyareti

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, ilçeye bağlı Özkaynak ve Gülsünler mahallelerini ziyaret etti.

Kaymakam Uçar’dan mahalle ziyareti

28 Şubat 2018 12:20


Mahallelerde muhtarlar eşliğinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinleyen Kaymakam Meral Uçar, eksiklikleri tespit ederek yapılacak hizmetler konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. Mahalledeki okulları da ziyaret eden Kaymakam Uçar, çocuklarla özel olarak ilgilenerek hediye dağıttı.


Kaymakam Uçar, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızla bir araya geliyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. İhtiyaçları, sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gittiğimiz mahallelerde vatandaşlarımızın gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Kaymakam Uçar’a; Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Muammer Uzun, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İlçe Yazı İşleri Müdürü Cihan Güzel, Jandarma Kıdemli Üstçavuş Zuhal Cengiz Kurutaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ubeydullah Arvas eşlik etti.




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