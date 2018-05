Kaymakam Uçar’dan şehit ailesi ve engelli ziyareti

Kaymakam Uçar, ziyaretlerine 1991 yılında şehit olan polis memuru İsmet Aksöz ve 1996 yılında şehit olan polis memuru Mehmet Güntin’in ailelerini ziyaret ederek başladı. Ailelerle sohbet eden Kaymakam Uçar, her zaman yanlarında olduklarının mesajını verdi.

Kaymakam Uçar, daha sonra Seyrantepe Mahallesi’nde ikamet eden engelli Harun ve Bilal Benek kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, yaşadıkları sorunları dinledi. Her an herkesin engelli olabileceğini ifade eden Kaymakam Uçar, her türlü sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, giderilmesi konusunda da gerekli talimatları verdi.

Ziyaretlerde Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Uzun ve Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas da hazır bulundu.