Kaymakam Uçar’dan şehit annelerine ziyaret

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, yaklaşan ‘Anneler Günü’ nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti

Kaymakam Uçar, Anneler Günü nedeniyle Tuşba ilçesinde yaşayan şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu. Kaymakam Uçar; 1995 yılında Tunceli Pülümür bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Yılmaz Ergin’in annesi Sündüz Ergin’i, 1996 yılında Şemdinli bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Tahir Özbey’in annesi Faike Özbey’i, 2009 yılında Başkale Güllük Hudut Takım Komutanlığı sorumluluk bölgesinde arazi arama tarama faaliyeti esnasında mayına basarak şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ferdi Akman’ın annesi Necla Akman’ı ve son olarak Van’da PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcıyı imha ederken şehit olan polis memuru Ferhat Arslan’ın annesi Esmer Arslan’ı ziyaret etti.

Şehit annelerine çiçek ve hediyeler veren Kaymakam Uçar; şehit anneleri ve aile fertleriyle sohbet etti.

Ziyaretlerde Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muammer Uzun ve Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas da hazır bulundu.