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Kaymakam Uçar'dan taziye ziyareti

Van’ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Seyrantepe Mahallesi’nde ikamet eden Demir ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet eden Demir ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Kaymakam Meral Uçar, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden güvenlik korucusu Ali Demir ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İlçeye bağlı Hz. Lokman Camisi'nde taziyeleri kabul eden Demir ailesine taziye dileklerini ileten Kaymakam Uçar, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.


Taziye ziyaretinde Kaymakam Meral Uçar'a; Tuşba İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muammer Uzun ve Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ubeydullah Arvas da eşlik etti.

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