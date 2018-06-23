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23 Haziran 2018 14:26

Kaymakam Vardar, yenilen tren raylarındaki çalışmaları inceledi

Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ferhat Vardar, ilçede yenilenen tren raylarındaki çalışmaları inceledi.

Kaymakam Vardar, yenilen tren raylarındaki çalışmaları inceledi

23 Haziran 2018 14:26


Terör saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana gerçekleştirilmeyen Tebriz-Van yolcu treni seferleri, güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla karşılıklı olarak yeniden başladı. Özalp İstasyon Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Vardar, Özalp için tarihi önemi olan Tebriz-Türkiye-Van arasında başlatılan tren yolcu seferleri münasebetiyle istasyon ve ray yenileme çalışmalarını yerinde incelediğini söyledi. İlçeyi ziyaret etmek isteyen ziyaretçiler için de teşvik amaçlı bazı projeler hazırladığını ifade eden Kaymakam Vardar, bu seferlerin Van ve Özalp ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.




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