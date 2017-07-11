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11 Temmuz 2017 14:52

Kaymakam Vardar’dan şehit Ahi’nin ailesine ziyaret

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, teröristler tarafından şehit edilen Aydın Ahi’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Vardar’dan şehit Ahi’nin ailesine ziyaret

11 Temmuz 2017 14:52


Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, geçtiğimiz hafta silahlı saldırı sonucu şehit edilen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin evine taziye ziyaretin bulundu. Ahi’nin çocuklarıyla bir araya gelen Vardar, “Olayın yaşandığı zaman izindeydim, ama olayları takip ediyorumdur. İçişleri Bakanımız olsun, Başbakanımız olsun, Cumhurbaşkanımız olsun, arayarak taziye dileklerinde bulundular. Sizleri aradı ve her zaman yanınızdayız. Kaymakamlık olarak, belediye olarak hem de valilik olarak sizlerin yanında olduğumuzu bilin. Her ne zaman olursa olsun kapılarımız sizlere açıktır” dedi.


Daha sonra Aydın Ahi’nin mezarını ziyaret eden Vardar, dua okuduktan sonra ilçeye döndü.




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