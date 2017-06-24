Kaymakam Yaşar, Kolluk Kuvvetleriye İftarda Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Vakfı Deprem Şehitleri Öğetmenevinde verilen iftar yemeğine 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Yalbır, Van İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murad Hoş, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar, kurum amirleri ile güvenlik güçleri katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş’in her geçen gün biraz daha iyiye gittiğin belirterek, “Erciş’te hep beraber büyük bir yükün altına hep beraber omuz atmış bulunuyoruz. Malumunuz ilçemizde 12 günlük bir Ramazan etkinliği düzenledik. Uzun yıllardır üzerine bilerek ölü toprağı atılan bir şehirdi Erciş. Aslında şen, şakrak şiiriyle, türküsüyle kültürüyle zengin bir yer Erciş. Ama tabi böyle olsun istemiyorlar. Ne istiyorlar?, Erciş’te yol olmasın, su olmasın, sokaklar kötü olsun, burada türkü çalınmasın, şiir okunmasın burada bir ölü toprağı olsun, karamsarlık olsun, insanlar hayatlarından dolayı memnuniyetsiz kalsın ki, bunlar da istediklerini bu memnuniyetsiz kalmış insanlara yaptırabilsinler, bir isyan potansiyelini sürdürebilsinler" dedi.

Kaymakamlığın yanı sıra, belediye görevini de aldıklarını ifade eden Yaşar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin emri ve talimatıyla bir devlet projesi olarak biz bu görevi üstlendik. Bu görevi Erciş’te hakkıyla yerine getirerek o olumsuz tabloyu dağıtıp, bu vatan toprağını bundan sonra tekrar o karamsar ve mutsuz günlerine gitmemesi için elbirliğiyle çalışacağız. 12 günlük o güzel etkinlik süresince güvenlik güçlerimizin polisiyle ve jandarmasıyla tamamının ortaya koyduğu ve bizlere verdiği o desteği ve fedakârlığı takdirle karşıladık ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz burada olağanüstü görevliyiz. Hukuki olarak olağanüstü hal olsun, olmasın. Biz Doğu ve Güneydoğuda terörle mücadelede olağanüstü görevliyiz. Bu görevi bugüne kadar beraber çalıştığımız bu süre zarfında sizlerin desteği, fedakarlığı ve can siparene mücadelesiyle Allah’a şükür çok güzel yürütüyoruz. 2014 yılında burada göreve başladığımda şu anda İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan Murat müdürümüzle beraber bu görevi devraldığımızda o günden bu güne hakikaten çok güzel bir yol aldık. Sokaklarına çıkılamayan, camlarına ve pencerelerine bayrak asılamayan otobüsleri geçiyorum bayramlarda bile camlarına bayrak astıramadığımız bir Erciş devralmıştık. Çok şükür bugün bayağı bir mesafe kat etmiş bulunmaktayız. Bir mücadeleydi bu ve bu mücadele çok önemli bir mesafe aldık. Bundan sonra da, böyle sürdüreceğiz. Bu büyük devletin şanına layık birer memur olacağız sizlerle beraber. Allah kısmet ederse bu memleketin, bu bölgesindeki olumsuzlukları el birliğiyle defedeceğiz. Ve üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Bu sene tayinci olup vaktiyle başka bölgelere gidecek arkadaşların da bu tayinlerinin hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Yaşar, "Çok yakın çalışma arkadaşlarımız başta Garnizon Komutanımız Albayımız Sayın Murat Yalbır’ın da İstanbul’a tayini çıktı. Ben kendisine bundan sonraki görev yerinde de başarılar diliyorum. Biz kendisiyle burada hakikaten omuz omuza hiçbir görev ayrımı ve hiçbir prosedür sıkıntısına girmeden iki seneyi aşkın çok güzel bir görev süreci geçirdik. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Ben tayini çıkan bütün görev arkadaşlarıma bir sonraki görev yerlerinde başarılı, sağlıklı, mutlu hizmetler dilerim.Bugün bu iftarın özellikle son gün olmasını istedik zira finali bu işin en ağır yüküne omuz atan görevlilerle yapmak doğru olurdu. Ben katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ettiğimiz dualardan hepimizi, çoluk çocuğumuzu istifade ettirsin. Yarınki bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Çoluk çocuğunuzla ve ailenizle beraber inşallah sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice ramazanlar ve nice bayramlar diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.