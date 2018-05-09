Kaymakam Yücel’in gece balık nöbeti

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme döneminin girmesiyle birlikte av yasağı da başladı. Avlanmanın yasak olduğu 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında jandarma, polis ve zabıta ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmamak için hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve koruma altında olan inci kefalinin göç yollarında görev yapan güvenlik güçleri ile birlikte nöbet tuttu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Şu anda bulunduğumuz mevki Yalındüz Mahallesi Bendimahi Çayı civarındayız. Tabii göç başladığı zaman bu göçü sürekli takip etmemiz lazım. Gerek kaçak avcıları önlemek için, gerekse gerekse göçte bir sorun var mı. Çünkü ekolojik ilişkilerde, ekolojik durumlarda sürekli değişkenlik oluyor. Şu an için göç gayet iyi gidiyor. Özellikle gece vakitlerinde balık dereyi daha güvenli bulduğu için dereye daha çok akın ediyor. Kıyı kesimlerinden yukarıya doğru gidiyor. Bir iki hafta içerisinde balığın dereye tamamen çıkmasını bekliyoruz. Şuan yağmurlu bir havada, yağmur yağsa da balık beklemiyor. Balık dereleri giriyor. Dolayısıyla hava şartları kötü olsa da gelip burada takip etmemiz lazım. Bir sorun varsa buna bir çözüm üretmemiz gerekiyor” dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, “Malum olduğu üzere balıkların üreme sezonuna geldik. Yaklaşık 23 kilometrelik bir yumurta bırakma alanları var. Bu alanda maalesef kaçak avcılık çok yoğun olarak yaşandığını gördük. Bu nedenle bunun hem önlemlerini alabilmek, hem de yerinde müşahede edebilmek amacıyla bu geceki faaliyete ben de katıldım. İnşallah burada kaçak avcılığa izin vermeyeceğiz” dedi.

Kaymakam Yücel ve beraberindekiler, nöbet sırasında bölgeden geçen kamyoneti durdurup arama yaptı. Kamyonetin kasasında yapılan aramada boş olmasıyla şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.