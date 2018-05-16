Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 11:48

Kaymakamdan doğuştan engelliye çocuğa akülü araç

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, doğuştan yürüme engelli 7 yaşındaki Gökhan Demirhan’ın akülü araç hayalini gerçekleştirdi.

Kaymakamdan doğuştan engelliye çocuğa akülü araç

16 Mayıs 2018 11:48


İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Oğulveren Mahallesi’nde oturan doğuştan yürüme engelli ilkokul 2. sınıf öğrencisi Gökhan Demirhan’ın ailesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) müracaat ederek akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Demirhan ailesinin bu isteğini Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk yerine getirdi.


Yürüme imkânı olmadığı için her gün annesinin sırtında okula giden Gökhan Demirhan, akülü sandalyesini SYDV yetkililerinden aldı. Demirhan, kendisinin bu hayalini gerçekleştiren Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk’e teşekkür etti.


Akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için bugüne kadar birtakım zorluklar yaşadığını anlatan anne Hanım Demirhan ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Bugüne kadar çocuğumu sırtımda taşıyarak okula götürüp getirdim. Oğlum yürüyemediği için çok üzülüyorum. Kaymakamımız sayesinde akülü sandalyeye kavuştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Artık bu zorlukları yaşamayacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç