Kaymakamdan doğuştan engelliye çocuğa akülü araç

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Oğulveren Mahallesi’nde oturan doğuştan yürüme engelli ilkokul 2. sınıf öğrencisi Gökhan Demirhan’ın ailesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) müracaat ederek akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Demirhan ailesinin bu isteğini Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk yerine getirdi.

Yürüme imkânı olmadığı için her gün annesinin sırtında okula giden Gökhan Demirhan, akülü sandalyesini SYDV yetkililerinden aldı. Demirhan, kendisinin bu hayalini gerçekleştiren Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk’e teşekkür etti.

Akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için bugüne kadar birtakım zorluklar yaşadığını anlatan anne Hanım Demirhan ise, "Allah devletimize zeval vermesin. Bugüne kadar çocuğumu sırtımda taşıyarak okula götürüp getirdim. Oğlum yürüyemediği için çok üzülüyorum. Kaymakamımız sayesinde akülü sandalyeye kavuştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Artık bu zorlukları yaşamayacağız" dedi.